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Через ворожі обстріли у шести областях України є знеструмлення

Через технологічні причини знеструмлювалися понад 2 тисячі споживачів на Сумщині та 1,9 тисяч на Чернігівщині.

Через ворожі обстріли у шести областях України є знеструмлення
Фото: cherkasyoblenergo.com

За добу 27 вересня через обстріли і бойові дії знеструмлювалися споживачі у шести областях України.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

"За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській, Рівненській та Черкаській областях. У Вінницькій, Полтавській, Рівненській, Черкаській областях через атаку БПЛА пошкоджено повітряні лінії, при цьому знеструмлювались побутові споживачі",—ідеться у повідомленні.

Енергетики відновили електропостачання 9529 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

Станом на ранок 28 вересня внаслідок бойових дій залишаються без світла 79,6 тис. споживачів на Донеччині, 3,7 тис.—у Запорізькій області, 6,3 тис.—на Сумщині, понад 40 тис.— на Харківщині, 1,7 тис. — на Чернігівщині.

Через ворожу дронову атаку без електропостачання залишилися 540 споживачів на Вінничині, 99 — на Полтавщині, 70 — на Рівненщині.

Через технологічні причини знеструмлювалися понад 2 тис. споживачів на Сумщині та 1,9 тис. — на Чернігівщині.

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