Про ключові позиції допомоги від США на $7,9 млрд
Про ключові позиції допомоги від США на $7,9 млрд
Битва повісток
Битва повісток
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
У бюджеті замало грошей. Чи планує держава різке скорочення субсидій
У бюджеті замало грошей. Чи планує держава різке скорочення субсидій
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Росія атакувала управління поліції в Кривому Розі. Є загиблі і поранені (оновлено)
Росія атакувала управління поліції в Кривому Розі. Є загиблі і поранені (оновлено)
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
Норвегія не прийматиме біженців з шести областей України
Норвегія не прийматиме біженців з шести областей України
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині двоє чоловіків підірвалися на протипіхотних мінах

Херсонщина залишається однією з найбільш замінованих і забруднених вибухонебезпечними предметами областей.

На Херсонщині двоє чоловіків підірвалися на протипіхотних мінах
обстріли Херсонської області
Фото: поліція Херсонської області

У суботу, 27 вересня, в Херсонській області двоє чоловіків підірвалися на протипіхотних мінах. 

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

"У Козацькому та Широкій Балці на російських протипіхотних мінах підірвалися двоє чоловіків віком 58 та 71 рік", — ідетсья у повідомленні.

Обох постраждалих доправили до медзакладів із вибуховими травмами та травматичними ампутаціями стоп.

У поліції наголошують, що Херсонська область залишається однією з найбільш замінованих і забруднених вибухонебезпечними предметами областей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies