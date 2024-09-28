На Херсонщині двоє чоловіків підірвалися на протипіхотних мінах

Херсонщина залишається однією з найбільш замінованих і забруднених вибухонебезпечними предметами областей.

У суботу, 27 вересня, в Херсонській області двоє чоловіків підірвалися на протипіхотних мінах.

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

"У Козацькому та Широкій Балці на російських протипіхотних мінах підірвалися двоє чоловіків віком 58 та 71 рік", — ідетсья у повідомленні.

Обох постраждалих доправили до медзакладів із вибуховими травмами та травматичними ампутаціями стоп.

У поліції наголошують, що Херсонська область залишається однією з найбільш замінованих і забруднених вибухонебезпечними предметами областей.