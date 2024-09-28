На Херсонщині двоє чоловіків підірвалися на протипіхотних мінах

У суботу, 27 вересня, в Херсонській області двоє чоловіків підірвалися на протипіхотних мінах.
Про це повідомляє поліція Херсонської області.
"У Козацькому та Широкій Балці на російських протипіхотних мінах підірвалися двоє чоловіків віком 58 та 71 рік", — ідетсья у повідомленні.
Обох постраждалих доправили до медзакладів із вибуховими травмами та травматичними ампутаціями стоп.
У поліції наголошують, що Херсонська область залишається однією з найбільш замінованих і забруднених вибухонебезпечними предметами областей.
- Упродовж минулої доби російська армія атакувала понад 20 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок ворожих атак поранень зазнали 19 цивільних, з них — 2 дитини.