Уламки збитих дронів пошкодили ЛЕП у Рівненській та Черкаській областях пошкодили

У ніч на 28 вересня сили ППО збили над Рівненщиною одну повітряну ціль ворога, а в Черккаській області — 9 ворожих БпЛА.
Про це повідомляють у Рівненській та Черкаській ОВА.
На Рівненщині під час падіння уламки пошкодили повітряну лінію електропередач, а також паркан та альтанку на території приватного господарства.
Люди не постраждали. Без світла залишилось 70 споживачів.
У Черкаській області за попередніми даними, сили ППО знищили 9 ворожих БпЛА. Без потерпілих.
"Через падіння уламків на Золотоніщині було пошкоджено лінію електропередач. Натепер електропостачання відновлено", — повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Також двічі займалась суха рослинність. Пожежі ліквідували.
- Російська армія вранці завдала два авіаудари по Сумах. Відомо про сімох загиблих, 12 людей постраждали.
- Росія атакувала територію України 77 повітряними цілями: авіаційними ракетами, "Іскандерами" та ударними безпілотниками. Сили ППО знищили 69 "Шахедів" та дві керовані ракети Х-59/69.