Уламки збитих дронів пошкодили ЛЕП у Рівненській та Черкаській областях пошкодили

На Рівненщині уламки дрона пошкодили паркан та альтанку на території приватного господарства.

У ніч на 28 вересня сили ППО збили над Рівненщиною одну повітряну ціль ворога, а в Черккаській області — 9 ворожих БпЛА.

Про це повідомляють у Рівненській та Черкаській ОВА.

На Рівненщині під час падіння уламки пошкодили повітряну лінію електропередач, а також паркан та альтанку на території приватного господарства.

Люди не постраждали. Без світла залишилось 70 споживачів.

У Черкаській області за попередніми даними, сили ППО знищили 9 ворожих БпЛА. Без потерпілих.

"Через падіння уламків на Золотоніщині було пошкоджено лінію електропередач. Натепер електропостачання відновлено", — повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Також двічі займалась суха рослинність. Пожежі ліквідували.