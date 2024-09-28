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Уламки збитих дронів пошкодили ЛЕП у Рівненській та Черкаській областях пошкодили

На Рівненщині уламки дрона пошкодили паркан та альтанку на території приватного господарства.

Уламки збитих дронів пошкодили ЛЕП у Рівненській та Черкаській областях пошкодили
Фото: ОК "Південь"

 У ніч на 28 вересня сили ППО збили над Рівненщиною одну повітряну ціль ворога, а в Черккаській області — 9 ворожих БпЛА. 

Про це повідомляють у Рівненській та Черкаській ОВА.

На Рівненщині під час падіння уламки пошкодили повітряну лінію електропередач, а також паркан та альтанку на території приватного господарства. 

Люди не постраждали. Без світла залишилось 70 споживачів. 

У Черкаській області за попередніми даними, сили ППО знищили 9 ворожих БпЛА. Без потерпілих. 

"Через падіння уламків на Золотоніщині було пошкоджено лінію електропередач. Натепер електропостачання відновлено", — повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець. 

Також двічі займалась суха рослинність. Пожежі ліквідували. 

  • Російська армія вранці завдала два авіаудари по Сумах. Відомо про сімох загиблих, 12 людей постраждали.
  • Росія атакувала територію України 77 повітряними цілями: авіаційними ракетами, "Іскандерами" та ударними безпілотниками. Сили ППО знищили 69 "Шахедів" та дві керовані ракети Х-59/69.
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