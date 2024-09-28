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Російська армія здійснила два авіаудари по Сумах, є постраждалі (оновлено)

Один удар прийшовся по лікарні, другий удар ворог наніс під час евакуації хворих. Загинув поліцейський.

Російська армія здійснила два авіаудари по Сумах, є постраждалі (оновлено)
Наслідки російської атаки на Сумщину 8 квітня 2024 року
Фото: Нацполіція

Вранці 28 вересня російські окупанти завдали авіаудару по лікарні в Сумах. Також ворог здійснив повторний удар із застосуванням "Шахеда".

За інформацією очільника МВС Ігоря Клименка, станом на зараз через авіудари по Сумах загинуло 6 осіб. 

Внаслідок першого обстрілу загинула 1 людина, зазнало руйнувань перекриття декількох поверхів лікарні. Розпочалася евакуація пацієнтів та персоналу.

"Для допомоги людям на місце обстрілу прибули рятувальники та поліцейські. Тоді ж, під час евакуації хворих, ворог знову наніс удар. Станом на зараз відомо про 6 загиблих, серед яких поліцейський. Ще одного поліцейського поранено".

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Сьогодні, 28 вересня, вранці ворог завдав авіаційний удар по закладу охорони здоров’я в обласному центрі, застосувавши БпЛА типу "Шахед".  Попередньо, є постраждалі", ідеться у повідомленні.

Також відбувся повторний авіаційний удар за допомогою БпЛА типу "Шахед" на житловий сектор міста Суми.

Наслідки удару уточнюються.

26 вересня росіяни вдарили дронами по залізничному вокзалу на Сумщині. Постраждали троє працівників вокзалу.

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