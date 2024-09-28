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Сили оборони: російська армія готується до штурмових дій на Запорізькому напрямку

Ворог зосереджує на позиціях особовий склад штурмових груп.

Сили оборони: російська армія готується до штурмових дій на Запорізькому напрямку
На Покровському напрямку відбулось 33 боєзіткнення
Фото: Генштаб

На Запорізькому напрямку спостерігається активне перекидання техніки ворога та зосередження живої сили. Ймовірно, ворог готується до штурмових дій.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин, пише РБК-Україна.

"Підготовка росіян до штурмових дій ведеться сьогодні на Запорізькому напрямку, зокрема, у районі Приютного", — сказав він.

За даними української розвідки, ворог зосереджує особовий склад, який планує задіяти у штурмових діях. 

За словами Волошина, днями з автомобільної бази автомобільного транспорту південного округу РФ окупанти отримали 25 легких автомобілів багі, які противник використовує для проведення штурмів малими групами.

"Це такі ознаки підготовки, що на Запорізькому напрямку будуть у недалекому майбутньому проводитися штурмові дії", — додав речник.

Волошин додає, що наразі спостерігається зосередження ворожих штурмових груп на передових позиціях.

  • Впродовж минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 180 бойових зіткнень. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог здійснив три штурмові дії, водночас армія РФ атакувала територію авіабомбами.
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