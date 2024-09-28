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Збільшилася кількість загиблих унаслідок атаки на Кривий Ріг

З-під завалів адмінбудівлі витягнули тіло чоловіка.

Збільшилася кількість загиблих унаслідок атаки на Кривий Ріг

Збільшилася кількість загиблих унаслідок російської атаки на управління поліції у Кривому Розі. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"У Кривому Розі під завалами ураженої ракетою адмінбудівлі виявили тіло чоловіка. російська атака забрала життя чотирьох людей. Щирі співчуття тим, хто втратив близьких", – написав він. 

Уранці 27 вересня Росія атакувала Кривий Ріг.  Унаслідок атаки частково зруйновано пʼятиповерхову будівлю районного управління поліції, пошкоджені розташовані поряд житлові будинки та автомобілі. 

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