Головне за ніч та ранок суботи, 28 вересня: удари по лікарні в Сумах, атака БпЛА на Київ, 180 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 180 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, ситуація в Курській області.

Вранці 28 вересня російські окупанти завдали авіаудару по лікарні в Сумах. За інформацією очільника МВС Ігоря Клименка, станом на зараз через авіудари по Сумах загинуло шестеро людей.

Унаслідок першого обстрілу загинула одна людина, зазнало руйнувань перекриття декількох поверхів лікарні. Розпочалася евакуація пацієнтів та персоналу. "Для допомоги людям на місце обстрілу прибули рятувальники та поліцейські. Тоді ж, під час евакуації хворих, ворог знову завдав удару. Станом на зараз відомо про 6 загиблих, серед яких поліцейський. Ще одного поліцейського поранено", - повідомила Сумська ОВА.

Також відбувся повторний удар БпЛА по житловому сектору міста.

У ніч на 28 вересня сили ППО знищили на підступах та на території столиці близько 15 ворожих ударних безпілотників, яким РФ намагалася атакувати Київ.

"Десята повітряна атака на Київ з початку вересня! Як і майже під час всіх атак протягом місяця, цієї ночі російська армія знову застосувала ударні БпЛА. Попередньо - без змін, ті самі дрони на кшталт "Shahed". Вони були запущені з південного та північно-східного напрямків. На Київ баражуючі боєприпаси почали заходити кількома хвилями", — зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Повітряна тривога у столиці тривала близько трьох годин.

У КМВА зазначили, що попередньо зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі столиці. Внаслідок чого було пошкоджено нежитлове приміщення. Інформація щодо постраждалих не надходила.

У ніч на 28 вересня Росія атакувала територію України 77 повітряними цілями: авіаційними ракетами, "Іскандерами" та ударними безпілотниками.

"У результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 69 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях", — повідомляють у повітряних силах.

Один безпілотник полетів у напрямку РФ, ще три – локаційно втрачено на території України.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 180 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах шістьох ракетних ударів із застосуванням дев’яти ракет, а також 74 авіаударів, зокрема скинув 118 КАБ. Крім цього, здійснив 5081 обстріл.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали шістьох ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, знищили два командних пункти, а також уразили дві артилерійські системи.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженки, Новоторецького, Миколаївки, Гродівки, Новогродівки, Лисівки, Крутого Яру, Дачінського, Маринівки, Селидового та Новоторецького. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Михайлівки та Новоторецького.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак. Основні зусилля ворог прикладав у районах Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки.

Триває операція у Курській області.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1470 окупантів і 14 ворожих танків. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 650 640 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Російські окупанти завдали ракетного удару в Білгород-Дністровському районі Одеської області, є руйнування.

"Уночі ворог здійснив ракетну атаку по Одеській області. Унаслідок ворожого обстрілу в Білгород-Дністровському районі сталося загоряння і часткове руйнування бази відпочинку. Також вигоріли дві поруч припарковані легкові машини. Пожежу було оперативно ліквідовано на загальній площі 600 м2", — повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Загиблих і постраждалих немає. Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе не має наміру відмовлятися від теми війни в Україні у рекламі партії “Грузинська мрія”.

Журналісти запитали у Кобахідзе, чи було б для нього дружнім жестом, якби Україна використовувала кадри Сухумі у передвиборчих цілях, повідомляє “Ехо Кавказу”.

“Я пам'ятаю, що українці активно використовували ці кадри у різних, у тому числі й у гумористичних цілях, але це інше питання. Сьогодні ми говоримо про наслідки війни загалом і про те, чого ми уникли для нашої країни у 2022 році”, - відповів голова уряду Грузії.

“У разі приходу до влади колективний “Національний рух” за тиждень відкриє другий фронт у Грузії. Чому Росія не увійшла до Грузії у 2022 році? У вас є пояснення? Ми врятували, так! Ми врятували Грузію, і якби ми дотримувалися вимог, які висувалися найвищими посадовими особами українського керівництва, війська Росії увійшли б до Грузії у 2022 році”, - зазначив Кобахідзе.

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