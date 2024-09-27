Центр нацспротиву: на ТОТ Запоріжжя комунальників змушують відмовлятись від заборгованості по заробітній платні

В результаті люди почали масово звільнятися із муніципальних підприємств.

На ТОТ Запоріжжя комунальників змушують відмовлятись від заборгованості по заробітній платні

На підприємствах тимчасово окупованого Запоріжжя, зокрема у Бердянську, збирають заяви про відмову від заборгованості по заробітній платні .

Про це повідомив Центр національного спротиву.

Уточнюється, що керівники установ, які охоче пішли на співпрацю із загарбниками, отримали таку вказівку від російської окупаційної влади.

Йдеться про місто Бердянськ та, зокрема, про комунальні підприємства “Горліфт” та “Бердянськвода”.

В результаті люди почали масово звільнятися із муніципальних підприємств, хоча у КП на ТОТ України й без цього критичний брак кадрів.

Наприклад, колаборанти не можуть впорядкувати роботу громадського транспорту в окупованому росіянами Донецьку, де на лінії виходять заледве третина автобусів, тролейбусів і трамваїв.

Причина полягає у нестачі водіїв, яких масово мобілізували до лав російської армії.