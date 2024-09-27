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Поліцейські та волонтери евакуювали останніх дітей, які перебували у Вовчанській громаді

Сьогодні з громади евакуювали останніх п'ять дітей.

Поліцейські та волонтери евакуювали останніх дітей, які перебували у Вовчанській громаді
Поліцейські та волонтери евакуювали людей з Вовчанської громади
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Співробітники поліції разом з волонтерами продовжують евакуювати населення з Вовчанської громади Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області. 

Сьогодні, 27 вересня, у зв’язку з систематичними атаками ворога з Вовчанської громади евакуювали останніх п'ять дітей.

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Евакуйованих дітей благодійники доставили до більш безпечних місць, їх забезпечили тимчасовим безоплатним житлом та всіма необхідними речами.

Громадяни, які вирішили евакуюватися з населених пунктів, котрі потерпають від постійних обстрілів російських військових, можуть звернутись на “гарячу лінію” з питань евакуації за номером телефону️ 0-800-33-92-91, спецлінію поліції “102” або до найближчих відділень поліції.

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