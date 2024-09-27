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Окупанти вносять інформацію про дітей з ТОТ Луганщини в реєстр сиріт РФ

Така махінація з боку окупантів спрощує незаконне усиновлення українських дітей в Росії.

Окупанти вносять інформацію про дітей з ТОТ Луганщини в реєстр сиріт РФ
Фото: Центр нацспротиву

До кінця 2024 року реєстр дітей з тимчасово окупованої Луганщини, які залишилися без батьків, внесуть до федерального банку сиріт РФ. Це спростить росіянам усиновлення українських дітей.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У спротиві інформують, що всю інформацію про дітей-сиріт з ТОТ Луганщини збирає місцева колаборантка Інна Швенк. Це ще один злочин РФ на ТОТ України. 

"Такі дії є частиною цілеспрямованої політики з депортації українських дітей і їхньої примусової інтеграції в російське суспільство. А ще — включення цих дітей до російського реєстру відкриває шлях до їх незаконного усиновлення на росії", — пишуть в ЦНС.

У спротиві нагадують, що нещодавно на ТОТ Луганщини колаборанти під приводом "евакуації" або "реабілітації" вивозили дітей з інвалідністю на територію РФ. 

Свою "злочинну діяльність кремлівські посіпаки розгорнули на базі дитячого хоспісу "Одуванчики".

  • Окупаційна влада планує звезти до Криму 48 тисяч дітей до літніх таборів для активної русифікації неповнолітніх. 
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