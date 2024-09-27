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Шмигаль: з 30 тисяч гектарів сільськогосподарських земель на Миколаївщині розмінували майже половину

Обстежено 133,6 тисяч гектарів сільськогосподарських земель.

Шмигаль: з 30 тисяч гектарів сільськогосподарських земель на Миколаївщині розмінували майже половину
580 МпБр ім. І.Виговського
Фото: Генштаб

На Миколаївщині станом на вересень 2024 року вже обстежили 133,6 тисячі гектарів сільськогосподарських земель. З 30 тисяч гектарів, що підлягають розмінуванню, вже очистили майже половину.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час робочої поїздки на Миколаївщину.

"Уряд активізує розмінування регіону. Вже обстежено 133,6 тисяч гектарів сільськогосподарських земель. З 30 тисяч гектарів, що підлягають розмінуванню, очищено майже половину", — зазначив прем’єр-міністр.

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