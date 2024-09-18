Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року

Правобережжя Херсонської області станом на сьогодні розмінували на 53%, тобто розміновано понад 365 тисяч гектарів.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Правобережжя Херсонщини на зараз вже розміновано на 53%. Дуже великі темпи. З такими темпами і безпековою ситуацією до кінця 2025 року ми закінчимо із розмінуванням", — заявив Прокудін.

Територію Херсонщини щодня обстежують близько тисячі саперів, а влада продовжує працювати для збільшення їх кількості. Один з варіантів — створення на базі місцевої територіальної оборони батальйону для розмінування. Також розглядається формування мінізагонів для виконання таких робіт.