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Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року

53% правобережної Херсонщини – розміновано.

Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року

Правобережжя Херсонської області станом на сьогодні розмінували на 53%, тобто розміновано понад 365 тисяч гектарів. 

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Правобережжя Херсонщини на зараз вже розміновано на 53%. Дуже великі темпи. З такими темпами і безпековою ситуацією до кінця 2025 року ми закінчимо із розмінуванням", — заявив Прокудін.

Територію Херсонщини щодня обстежують близько тисячі саперів, а влада продовжує працювати для збільшення їх кількості. Один з варіантів — створення на базі місцевої територіальної оборони батальйону для розмінування. Також розглядається формування мінізагонів для виконання таких робіт.

  • Збитки України через міни та інші вибухонебезпечні предмети становлять 11,2 мільярда доларів щорічно. Це еквівалентно 5,6% ВВП України у 2021 році. Найбільші втрати – через скорочення експорту агропродукції та зменшення надходжень місцевих податків. 
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