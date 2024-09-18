Внаслідок обстрілу Херсона двоє цивільних зазнали поранень

Внаслідок ворожих ударів по Дніпровському районі Херсона двоє мирних жителів зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Близько 13:00 під ворожий обстріл потрапила 45-річна жінка. Вона дістала контузію та мінно-вибухову травму. Її стан оцінюється як легкий.

Ворог атакував місто близько 15:00, через обстріл поранень зазнав 58-річний чоловік. Він отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення.

Після надання необхідної медичної допомоги поранені лікуватимуться амбулаторно.