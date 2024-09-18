На Харківщині досі гасять масштабні лісові пожежі

Станом на 18 вересня на Харківщині триває ліквідація 6 лісових пожеж, які виникли в період з 15 по 18 вересня внаслідок вороєих обстрілів.

Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.

Остання з пожеж, яку зафіксували рятувальники виникла у селі Хотімля Старосалтівської громади, де горить лісова підстилка на площі 500 м кв.

Загальна площа цих лісових пожеж складає понад 460 га. Також палає 33,5 га сухого трав’яного настилу навколо лісів, що горять.

"Найбільша за площею лісова пожежа зафіксована на території Васищівського лісництва поблизу селища Васищеве Безлюдівської громади. Вона виникла 15 вересня близько 07:00 відразу на 4-х локаціях. Завдяки зусиллям рятувальників ДСНС та відомчої пожежної охорони лісового господарства 16 вересня о 19:15 вогонь вдалось локалізувати на загальній площі 207,7 га. Роботи з ліквідації тривають", — ідеться у повідомленні.

Загалом станом на зараз 4 із 6 пожеж локалізовані. Над їх ліквідацією працюють близько 350 рятувальників та 74 одиниці техніки ДСНС, а також 23 одиниці техніки та понад 50 лісівників.