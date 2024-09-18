Цього року Литва вже надала Україні допомогу на 153 млн євро.

Цього року Литва планує передати Україні допомогу ще на 40-50 млн євро, повідомляє LRT із посиланням на міністра оборони.

У середу Лаурінас Кащюнас представив свіжу інформацію про військову підтримку на адресу України на закритому засіданні Комітету Сейму з питань національної безпеки і оборони.

"Додатково це буде близько 40-50 млн євро цього року", – заявив він журналістам після засідання.

За словами міністра оборони, цього року Литва вже надала Україні допомогу на 153 млн євро.

За допомогою 10 млн євро Литва планує зробити свій внесок у виробництво ракетного безпілотного комплексу «Паляниця» в Україні, поставить радари, обладнання для розмінування, системи ППО малої дальності.

"Ми шукаємо на ринку системи ППО малої дальності, які можна буде купити та передати. У такому разі не буде необхідності відмовлятися від своїх ресурсів", – наголосив Кащюнас.

За його словами, підтримка України ґрунтується на трьох ключових засадах: мінімальне використання ресурсів литовської армії з обов'язковою подальшою компенсацією, планування майбутніх потреб України та сприяння розвитку литовської оборонної промисловості.

Як приклад, міністр навів виробництво литовських дронів.

“Ми встановили вимогу проходження українських радіоелектронних бойових випробувань. Компанії, що виробляють дрони, вирушають до України на полігон. На перших випробуваннях жодна з компаній не пройшла, деякі дрони взагалі не злетіли, інші здійснили вимушену посадку. Українці надали рекомендації, компанії вклали кошти та протягом місяця покращили свої технології. У липні вони знову вирушили на полігон, і п'ять із шести компаній успішно пройшли випробування”, – повідомив міністр оборони.

“Українці склали рейтинг компаній. Ми підписали контракти, і перші дрони мають бути у нас у руках уже наприкінці вересня, щоб доставити їх до України. Ми також закупили перевірені дрони для литовської армії”, – додав він.

Литва зобов'язується щорічно виділяти Україні щонайменше 0,25% свого ВВП на військову допомогу, що наразі становить близько 190 мільйонів євро.

З початку російської агресії у лютому 2022 року Литва вже надала Україні допомогу у розмірі 2% свого ВВП.