Шмигаль: за вересень понад 2,2 тисячі родин отримали кошти за сертифікатами на відновлення житла

Ці родини залишились без житла через російську агресію.

Ілюстративне фото: рятувальники працюють на завалах житлового будинку після влучання ракети у Харкові, 23 січня 2024 року

За вересень понад 2,2 тисячі родин отримали кошти за сертифікатами на відновлення житла, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Обговорили спільні двосторонні проєкти з керівником Банку розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі. Подякував за підписання під час Конференції з питань відновлення в Берліні перших угод за проєктами HOME та Heal Ukraine на суму 200 млн євро. Ці кошти будуть спрямовані на забезпечення житлом людей, які лишилися без даху над головою внаслідок російської агресії, а також на відновлення медичної системи”, – написав Шмигаль.

За його словами, уже є перші результати. За вересень понад 2,2 тисячі родин отримали кошти за сертифікатами на відновлення житла.

Шмигаль зазначив, що для уряду також пріоритетним є розмінування, відновлення енергетики й критичної інфраструктури. Уряд прагне розширити співпрацю з Банком розвитку на громади й підтримку малого та середнього бізнесу.

“Подякував за намір відкрити офіс у Києві. Це свідчить про прагнення розвивати довгострокову співпрацю й реалізовувати нові проєкти в Україні. Вірю, що цей візит пана Монтічеллі стане успішним кроком на цьому шляху”, – підсумував прем’єр.