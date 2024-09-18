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Аби забезпечити роботу світлофорів у Києві під час відключення світла треба 2-4 млрд грн, - міськрада

Влада столиці відповіла на петицію.

Аби забезпечити роботу світлофорів у Києві під час відключення світла треба 2-4 млрд грн, - міськрада
Фото: http://kp.ua

Підключення світлофорів у Києві до ліній критичної інфраструктури, аби вони працювали під час відключень електроенергії, може зайняти кілька років і коштуватиме від 2 до 4 млрд гривень

Про це йдеться у відповіді на електронну петицію, яка набрала необхідні для розгляду 6 тисяч підписів.

"Вибіркове залишення в роботі ліній, які живлять світлофорні об’єкти на території міста Києва та підлягають повному відключенню, не вбачається можливим", - ідеться у відповіді міської ради.

Зазначається, що, відповідно до Державних будівельних норм, електроприймачі за надійністю електропостачання поділяються на три категорії. Відповідно до зазначених документів світлофори належать до найбільш незахищеної - третьої категорії.

"Умови для можливості підключення світлофорних об’єктів столиці до першої категорії надійності електропостачання струмоприймачів можливі лише за умови внесення відповідних змін до ДБН, що не належить до компетенції Київської міської ради та її виконавчого органу", - йдеться у відповіді.

Міськрада також зазначає, що окрім технічних, є ще низка організаційно-правових і технічних заходів, зокрема - розроблення проєктно-кошторисної документації, узгодження проєкту з відповідними органами, забезпечення виконання будівельних робіт із прокладання кабелю електроживлення та відновлення благоустрою території, де виконувалися будівельні роботи.

"Враховуючи практичні терміни розробки проєктно-кошторисної документації, її узгодження та виконання будівельних робіт, у разі безумовного сприяння всіх відповідальних органів державної влади, зміна точки приєднання усіх світлофорних об’єктів, що перебувають на балансовому утриманні Комунального підприємства "Центр організації дорожнього руху", триватиме декілька років і може коштувати від 2 до 4 млрд грн", - наголошується у відповіді.

Водночас у Києві наразі встановлено понад 280 шаф резервного живлення, які продовжують роботу світлофорів під час відключення світла.  Зокрема, цього року вже встановлено 77 шаф резервного живлення, які можуть підтримувати їхню роботу до 24 годин, при цьому час їх повного заряду - до 5 годин.

Петиція на сайті міськради з'явилася 28 червня і до вересня набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Автори наголошували, що відсутність працюючих світлофорів негативно впливає на уважність і концентрацію водіїв, що призводить до ДТП. 

"Поліція зможе займатись більш важливими випадками, натомість як стояти і регулювати перехрестя. Поліція - невідʼємна складова дорожнього руху, але під час війни є питання важливіші за регулювання дорожнього руху. В випадку безперебійної роботи світлофорів, необхідності збільшувати кількість патрулюючих і регулюючих екіпажів не буде, таким чином поліція зможе приділити всю свою увагу і максимум співробітників на виконання більш важливим справам", - йдеться в петиції. 

  • Енергетичні об'єкти України залишаються пріоритетними цілями для російських ракетних ударів. Тому влада вже неодноразово попереджала, що наступна зима буде не менш складною за попередню.
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