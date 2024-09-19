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Харків уночі зазнав двох обстрілів

Спершу ворог обстріляв лісосмугу, а потім скинув КАБи на різні райони. Поранених станом на цю хвилину немає. 

Цієї ночі Росія декілька разі била по Харкову. Спершу, близько опівночі, удари припали по лісосмузі Шевченківського району, повідомили голова ОВА Олег Синєгубов та мер Ігор Терехов.

Там спалахнула пожежа, а також постраждали будинки поруч – у них вибиті шибки. Після цього росіяни відкрили вогонь близько 4:50.

Під час другого разу ворог вдарив трьома КАБ. Один з "прильотів" – між школою та дитсадком в Індустріальному районі. 

"Другий приліт КАБу прийшовся біля депо в Салтівському районі міста. Як і в першому випадку, вибиті вікна в будинках. Постраждалих немає. Обстеження місця удару триває. Третій КАБ впав у передмісті", – повідомив він. 

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