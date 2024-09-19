В населених пунктах Донецької області, де триває примусова евакуація родин з дітьми, залишаються 1437 неповнолітніх

У Донецькій області триває евакуація населення до більш безпечних регіонів України, але в населених пунктах, де триває примусова евакуація родин з дітьми, залишаються 1437 неповнолітніх.

Про це повідомила пресслужба Донецької ОВА.

Зазначається, що найбільша кількість дітей у небезпеці перебуває в місті Костянтинівка, де станом на 17 вересня залишається 995 дітей. У Покровську- 198 дітей, у сусідньому Родинському 192 дитини, в селі Іллінівка залишається 30 дітей, у селі Яблунівка – 12, селах Бересток і Степанівка – по 11 дітей, Довга Балка – 10 дітей, це все села Іллінівської громади.

“За 17 вересня вдалось вивезти з Донецької області 720 людей, з них 99 дітей та 5 людей з інвалідністю. Проте на території регіону залишається майже 355 тис. цивільних мешканців”, - розповіли в ОВА.

Також повідомляється, що централізований евакуаційний пункт знаходиться у Павлограді Дніпропетровської області, звідки щоденно курсують евакуаційні потяги. Там працюють волонтери, які записують на допомогу у розмірі 10,8 тис. гривень від міжнародних благодійників тих, хто евакуюється залізничним транспортом.

Крім того, люди, які евакуюються з області до більш безпечних регіонів, мають можливість оформити допомогу для ВПО від держави у розмірі 2 або 3 тисячі гривень.