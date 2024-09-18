ЗСУ зупинили контрнаступ росіян на Курщині, — представник комендатури

Україна зупинила просування російської армії у Курській області РФ. Частина території Курщини залишається під контролем Сил оборони.

Про це у коментарі AFP повідомив представник комендатури ЗСУ Олексій Дмитрашківський.

За його словами, у Курській області російські війська прагнули атакувати позиції підрозділів ЗСУ з флангів, однак ЗСУ зупинили контрнаступ.

За словами Дмитрашківського, військові РФ увійшли в один із населених пунктів, почали бої за інший населений пункт, але на цьому їхні контрнаступальні дії закінчились.

Він додає, що на підконтрольній ЗСУ частині Курської області залишається чимало цивільних.

"У деяких населених пунктах більше 100 людей, більше 200, більше 500", — сказав військовий.