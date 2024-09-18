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ЗСУ зупинили контрнаступ росіян на Курщині, — представник комендатури

На підконтрольній ЗСУ частині Курської області залишається чимало цивільних. 

ЗСУ зупинили контрнаступ росіян на Курщині, — представник комендатури
Фото: 148 окрема артилерійська бригада

Україна зупинила просування російської армії у Курській області РФ. Частина території Курщини залишається під контролем Сил оборони.

Про це у коментарі AFP повідомив представник комендатури ЗСУ Олексій Дмитрашківський.

За його словами, у Курській області російські війська прагнули атакувати позиції підрозділів ЗСУ з флангів, однак ЗСУ зупинили контрнаступ.

За словами Дмитрашківського, військові РФ увійшли в один із населених пунктів, почали бої за інший населений пункт, але на цьому їхні контрнаступальні дії закінчились.

Він додає, що на підконтрольній ЗСУ частині Курської області залишається чимало цивільних. 

"У деяких населених пунктах більше 100 людей, більше 200, більше 500", — сказав військовий.

  • Сухопутні війська ЗСУ повідомляли, що на підконтрольній українським військам території Курської області залишається значна кількість цивільного населення. Російська влада кинула їх напризволяще, без жодних засобів для існування: їжі, світла, води та газу. Тож із перших днів створення українська військова комендатура надає всебічну допомогу місцевим мешканцям.
  • В інтерв'ю CNN головком ЗСУ Олександр Сирський назвав кілька цілей курської операції. Зокрема, йшлося про відтягування сил Росії з інших ділянок фронту, створення зони безпеки та недопущення обстрілів цивільних об'єктів через кордон. Також була потреба захопити більше ворогів у полон і підняти моральний дух українських бійців і країни в цілому.
  • Днями Зеленський повідомив, що Росія збирається підтягнути до зони боїв у Курській області від 60 до 70 тисяч військових. Зараз вона стягнула туди близько 40 000.
  • Естонська розвідка повідомила, що окупаційні війська розпочали контрнаступ у Курській області РФ, але без особливого успіху. При цьому активність наступальних дій ворога на Донеччині не знижується.
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