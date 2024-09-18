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Лубінець: унаслідок російської агресії загинули вже 575 дітей

Уповноважений з прав людини зустрівся із делегацією бундестагу ФРН.

Лубінець: унаслідок російської агресії загинули вже 575 дітей
Дмитро Лубінець
Фото: Дмитро Лубінець

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 575 українських дітей, ще 1609 зазнали поранень.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Офіційно встановлено, що 1609 дітей дістали поранення, а 575 були вбиті. Справжні цифри можуть бути ще страшнішими, адже у нас немає доступу до даних з ТОТ України. РФ цинічно і систематично порушує Женевські конвенції про захист цивільного населення під час війни та про поводження з військовополоненими", — заявив він.

Під час зустрічі з делегацією бундестагу ФРН на чолі з Нільсом Грюндером щодо посилення підтримки України омбудсмен розповів про роботу над імплементацією четвертого пункту Формули миру та важливість залучення третіх країн для повернення всіх українських громадян із неволі та депортації.

Лубінець подякував Німеччині за послідовну допомогу на всіх рівнях у протистоянні РФ.

"Ми високо цінуємо допомогу Німеччини, разом з тим Україна потребує ще більшої підтримки з боку всіх наших міжнародних партнерів. Якщо ми хочемо, щоб демократичний устрій не програв тоталітарним режимам, то цивілізовані країни мають швидко приймати непрості рішення для посилення нашого протистояння Росії. Інакше війна у Європі не обмежиться лише Україною", — додає омбудсман.

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