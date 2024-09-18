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У Покровську досі залишаються 177 дітей

Евакуація з громади триває.

У Покровську досі залишаються 177 дітей
Рятувальники на місці обстрілу на Одещині
Фото: ДСНС

У місті Покровськ Донецької області досі залишаються 16 тисяч цивільних, з них — 177 дітей. Евакуація триває.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"У Покровську зараз залишається 16 тисяч людей, з них —177 дітей. Більше 30 тисяч людей виїхали і більше 3,5 тисяч дітей виїхали. Я дякую людям, що вони бережуть себе та бережуть своїх близьких, тому що ворог кожного дня обстрілює всю Донецьку область, а також Покровськ з усіх наявних видів озброєння – і керовані авіабомби, і ствольна артилерія, і дрони", — зазначив Філашкін.

Очільник ОВА вкотре закликав жителів Покровська якнайшвидше евакуюватися.

  • Впродовж минулої доби на Покровському напрямку Сили оборони відбивали 51 штурмову і наступальну дію агресора у бік населених пунктів Гродівки, Новоторецького, Новогродівки, Миколаївки, Українська, Олександрополя, Воздвиженки, Маринівки та Зеленого Поля. 
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