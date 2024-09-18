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У Кропивницькому внаслідок атаки загинула людина

Ще одна людина, жінка 90 років, поранена. 

У Кропивницькому внаслідок російської атаки загинула людина. Пошкоджені декілька будинків, а в одному з дворів спалахнула пожежа, повідомив у Telegram голова ОВА Андрій Райкович.

Поранення отримала жінка 90 років. Вона не потребує госпіталізації – їй допомогли на місці.

"Всі відповідні служби працюють на місці", – написав очільник адміністрації. 

Пошкодження унаслідок атаки
Фото: Кіровоградська ОВА у Telegram
Пошкодження унаслідок атаки

Сьогодні вночі окупанти атакували Україну трьом керованими авіракетами Х-59/69 та 52 ударними дронами. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій, Сумській та Полтавській областях.

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