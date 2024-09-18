Дрони СБУ та Сил оборони ліквідували склад з “Іскандерами”, “Точками-У” та КАБАми у Тверській області Росії. Про це LB.ua повідомили джерела у СБУ.

“Цієї ночі дрони СБУ, ГУР та ССО в прямому сенсі стерли з лиця землі великий склад головного ракетно-артилерійського управління міноборони рф в населеному пункті Торопець Тверської області”, – повідомило джерело.

Зазначається, що на складі зберігалися ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів “Іскандер”, тактичних ракетних комплексів “Точка-У”, КАБи та артилерійські боєприпаси.

Після прильотів українських дронів розпочалася надзвичайно потужна детонація. Місцеві в пабліках запитували одне одного, чи це часом не ядерна бомба до них прилетіла. Зараз «бавовна» палає на ділянці шириною 6 кілометрів. Місцева влада оголосила евакуацію населення.

“СБУ разом з побратимами із Сил оборони продовжує методично зменшувати ракетний потенціал ворога, яким той нищить українські міста. Працюємо далі, щоб організувати подібну «картину» на інших військових об‘єктах росії, які працюють на війну проти України”, - повідомило поінформоване джерело в СБУ.