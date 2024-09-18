Мін'юст подав другий позов про застосування санкцій до експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва

Міністерство вимагає стягнути в дохід держави майна, яким він володіє, а саме - об’єкт нерухомого майна та ТОВ "ІННОВА".

Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду другий позов про застосування санкцій до колишнього депутата, експрезидента компанії "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

"17 вересня 2024 року Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду другий позов про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції» до Богуслаєва Вячеслава Олександровича", - ідеться в повідомленні.



Міністерство вимагає санкцій у виді стягнення в дохід держави майна, яким він володіє, а саме - об’єкт нерухомого майна та 100% частки у статутному капіталі ТОВ "ІННОВА".

Справа Богуслаєва

Вячеслав Богуслаєв - колишній народний депутат V-VIII скликань Верховної Ради, експрезидент АТ «Мотор Січ».