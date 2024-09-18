Мін'юст подав другий позов про застосування санкцій до експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва

Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду другий позов про застосування санкцій до колишнього депутата, експрезидента компанії "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва.
Про це повідомила пресслужба Мінфіну.
"17 вересня 2024 року Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду другий позов про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції» до Богуслаєва Вячеслава Олександровича", - ідеться в повідомленні.
Міністерство вимагає санкцій у виді стягнення в дохід держави майна, яким він володіє, а саме - об’єкт нерухомого майна та 100% частки у статутному капіталі ТОВ "ІННОВА".
Справа Богуслаєва
Вячеслав Богуслаєв - колишній народний депутат V-VIII скликань Верховної Ради, експрезидент АТ «Мотор Січ».
- 23 жовтня 2022 року Богуслаєва і начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності "Мотор Січі" було затримано за підозрою у колабораційній діяльності та пособництві РФ. За даними слідства, посадовці налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій авіадвигунів до Росії. Отриману продукцію загарбники використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів.
- Підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
- У жовтні 2023 року СБУ передала до суду справу Богуслаєва та заарештувала його активи на понад 12 млрд грн.
- 18 квітня 2024 року ВАКС задовольнив позов Міністерства юстиції про застосування санкції у вигляді стягнення активів Богуслаєва та колишнього топменеджера компанії Петра Кононенка.
- ВАКС застосував до Богуслаєва санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону "Про санкції" та стягнуто в дохід держави активи, а саме: 14 об’єктів нерухомого майна в Запорізькій області (зокрема, житлові будинки, земельні ділянки, гараж, рибстан "Коса Обіточна", адмінбудівлі); майнові права на торговельні марки (та майнові права на патенти та промислові зразки (2); частки в статутному капіталі в 6 юридичних особах; 339 одиниць вогнепальної зброї; грошові кошти, розміщені на банківських рахунках.
- 25 червня 2024 року Апеляційна палата ВАКС ухвалила постанову, якою рішення ВАКС від 18 квітня 2024 року залишено без змін.