​​Військовослужбовці ВМС уночі знищили два російські "шахеди"

У ніч на 18 вересня воїни Військово-морських сил ЗСУ збили два ударні безпілотники, які атакували південь України.

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

"Сьогодні вночі на півдні України під час повітряної атаки російських окупантів силами та засобами одного з підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України було збито два ворожих дрони-камікадзе "SHAHED-136"". Військово-Морські Сили ЗСУ разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі!", - йдеться в повідомленні.

Росіяни постійно атакують Україну "шахедами". Так, в ніч на 17 вересня наша ППО збила 34 ударні БпЛА із 51.