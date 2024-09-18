Нацспротив: Росія вимагає прискорити поспортизацію на ТОТ України

Кремль хоче до кінця року паспортизувати 60% населення ТОТ.

На тимчасово окупованих територіях України РФ продовжує примусову паспортизацію.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“Кремль сподівається до кінця року довести паспортизацію до показників 60% населення ТОТ”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відділи “МВС” мають уточнити списки тих, хто не має паспорт РФ. Для цього “правоохоронці” отримали вказівку збільшити кількість рейдів по селах та на вулицях міст.

Водночас керівництво “поліції” попросило надіслати “правоохоронців” з Росії і поскаржилося на дефіцит кадрів для формування рейдових груп.