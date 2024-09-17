Українського боксера Олександра Усика заарештували в Польщі, повідомив нардеп Жан Беленюк, перший заступник голови комітету ВР з питань молоді і спорту Жан Беленюк.

Він зазначив, що Усика затримали в аеропорту Кракова.

Беленюк також оприлюднив відео із затриманням Усика.

Нардеп зауважив, що наразі обставини затримання з'ясовуються.

Згодом дружина Олександра Усика Катерина запевнила, що з її чоловіком все добре, і немає “нічого кримінального”.

Фото: Скріншот з Інстаграму Катерини Усик

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Олександра Усика відпустили.