Туск: у Польщі оголосять про стан стихійного лиха через повені

Відповідні консультації відбулися з профільними міністрами і службами.

У Польщі оголосять про стан стихійного лиха через повені.

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Дональд Туск.

За його словами, відповідні консультації відбулися з профільними міністрами і службами. За їх підсумком глава уряду доручив підготувати відповідну постанову.