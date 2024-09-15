Туск: у Польщі оголосять про стан стихійного лиха через повені

У Польщі оголосять про стан стихійного лиха через повені.
Про це повідомив прем'єр-міністр країни Дональд Туск.
За його словами, відповідні консультації відбулися з профільними міністрами і службами. За їх підсумком глава уряду доручив підготувати відповідну постанову.
- Польща і низка європейських країн потерпають від повеней, які забрали життя людей.
- Найважча ситуація у Нижньосілезькому, Опольському та Сілезькому воєводствах.
- Київ запропонував Варшаві та низці країн допомогу з підрозділами ДСНС.
- Укрзалізниця через складну ситуацію скасувала і змінила графік руху деяких поїздів.