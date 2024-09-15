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Туск: у Польщі оголосять про стан стихійного лиха через повені

Відповідні консультації відбулися з профільними міністрами і службами.

Туск: у Польщі оголосять про стан стихійного лиха через повені
Дональд Туск
Фото: EPA

У Польщі оголосять про стан стихійного лиха через повені.

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Дональд Туск.

За його словами, відповідні консультації відбулися з профільними міністрами і службами. За їх підсумком глава уряду доручив підготувати відповідну постанову.

  • Польща і низка європейських країн потерпають від повеней, які забрали життя людей.
  • Найважча ситуація у Нижньосілезькому, Опольському та Сілезькому воєводствах.
  • Київ запропонував Варшаві та низці країн допомогу з підрозділами ДСНС.
  • Укрзалізниця через складну ситуацію скасувала і змінила графік руху деяких поїздів.
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