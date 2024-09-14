Два індійські солдати загинули унаслідок стрілянини у Кашмірі напередодні мітингу Моді

18 вересня відбудуться перші за десятиліття місцеві вибори у неспокійному регіоні Гімалаїв.

Індійський військовий у Срінаґа́рі ‒ літній столиці штату Джамму і Кашмір

Два індійські солдати були вбиті, а ще двоє отримали поранення після стрілянини, ймовірно, з бойовиками в Джамму і Кашмірі. Про це пише DW.

Інцидент стався вчора, за день до візиту в регіон прем'єр-міністра Нарендри Моді.

Стрілянина відбулася у південному районі Кіштвар. За даними індійської армії, удар по бойовиках був спільною операцією армії та місцевої поліції.

Сьогодні Моді має виступити на передвиборчому мітингу в сусідньому районі Дода.

Президент опозиційного Індійського національного конгресу Маллікарджун Кхарге також віддав данину пам’яті загиблим солдатам, додавши, що “Індія єдина в боротьбі з лихом тероризму”.

Тим часом місцеві ЗМІ повідомили про те, що сили безпеки ліквідували бойовика у регіоні Барамулла в Кашмірі.

Вибори у спірному Кашмірі

Зіткнення між повстанцями та силами безпеки посилилися напередодні перших за десятиліття місцевих виборів у неспокійному регіоні Гімалаїв.

Союзна територія не мала місцевої влади, центральний уряд Індії скасував її напівавтономію в 2019 році та зробив федерально контрольованою територією.

На триетапних виборах 18 вересня мають право проголосувати майже 8,7 мільйона людей. Результати очікуються в жовтні.

За процесом спостерігатимуть десятки тисяч співробітників сил безпеки.