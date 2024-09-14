Два індійські солдати загинули унаслідок стрілянини у Кашмірі напередодні мітингу Моді

Два індійські солдати були вбиті, а ще двоє отримали поранення після стрілянини, ймовірно, з бойовиками в Джамму і Кашмірі. Про це пише DW.
Інцидент стався вчора, за день до візиту в регіон прем'єр-міністра Нарендри Моді.
Стрілянина відбулася у південному районі Кіштвар. За даними індійської армії, удар по бойовиках був спільною операцією армії та місцевої поліції.
Сьогодні Моді має виступити на передвиборчому мітингу в сусідньому районі Дода.
Президент опозиційного Індійського національного конгресу Маллікарджун Кхарге також віддав данину пам’яті загиблим солдатам, додавши, що “Індія єдина в боротьбі з лихом тероризму”.
Тим часом місцеві ЗМІ повідомили про те, що сили безпеки ліквідували бойовика у регіоні Барамулла в Кашмірі.
#IndianArmy #GOC White Knight Corps and all ranks salute the supreme sacrifice of the #Bravehearts; offer deepest condolences to the families. @NorthernComd_IA@adgpi@SpokespersonMoD pic.twitter.com/MRV4CLBTWE— White Knight Corps (@Whiteknight_IA) September 13, 2024
Вибори у спірному Кашмірі
Зіткнення між повстанцями та силами безпеки посилилися напередодні перших за десятиліття місцевих виборів у неспокійному регіоні Гімалаїв.
Союзна територія не мала місцевої влади, центральний уряд Індії скасував її напівавтономію в 2019 році та зробив федерально контрольованою територією.
На триетапних виборах 18 вересня мають право проголосувати майже 8,7 мільйона людей. Результати очікуються в жовтні.
За процесом спостерігатимуть десятки тисяч співробітників сил безпеки.