Військові США ліквідували 14 бойовиків ІДІЛ, серед яких вбито чотирьох лідерів угруповання

Військові США провели провели рейд з іракськими колегами у Західному Іраку під час якої були ліквідовані 14 терористів, серед якиї четверо лідерів терористичного угруповання "Ісламська держава".

Про це йдеться у повідомленні Центрального командування США (CENTCOM).

Операція була спрямована проти лідерів угруповання ІДІЛ. В ходу рейду американським та іракським силам вдалось ліквідувати 14 бойовиків ІДІЛ.

За оцінками США, були вбиті четверо лідерів ІДІЛ, зокрема: Ахмад Хамід Хусейн Абд-аль-Джаліл аль-Ітаві, відповідальний за всі операції в Іраку, Абу Хаммам, відповідальний за нагляд за всіма операціями в Західному Іраку, Абу-Алі ат-Тунісі, відповідальний за нагляд за технічним розвитком, і Шакір Абуд Ахмад аль-Іссаві, відповідальний за нагляд за військовими операціями в Західному Іраку.

"CENTCOM залишається відданим справі остаточної перемоги над ІДІЛ, яка продовжує загрожувати Сполученим Штатам, нашим союзникам і партнерам, а також регіональній стабільності", – заявив командувач Центрального командування Збройних сил США Майкл Ерік Курілла.