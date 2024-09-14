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В армії Канади виник скандал через спальні мішки

Майже 35 мільйонів канадських доларів витратили на неналежне екіпірування.

В армії Канади виник скандал через спальні мішки
Канадські солдати в умовах зими
Фото: The Guardian

У Канаді збройні сили витратили понад 25 мільйонів у перерахунку на долари США для того, щоб замінити старі спальні мішки, вироблені ще у 1965 році, на нову партію. Проте виявилося, що екіпірування закупили без врахування жортских умов тамтешніх зим.

Як пише The Guardian, з'ясувалося, що минулоріч під час спільних навчань з американською армією канадські солдати почали масово скаржитися на те, що їм холодно спати у нових мішках. Ті просто не витримували падіння температур у діапазоні від 5 до -20 градусів за Цельсієм. 

У звіті про інцидент, який потрапив до рук журналістів, стверджується, що армії краще було б повернутися до попередніх спальних мішків, які були розраховані на арктичний клімат. Натомість тепер міністерству оборони доводиться шукати можливість закупити ще одну партію, тепер вже належної якості для зими. 

У військовому відомстві журналістів запевнили, що мішки купували після ретельної перевірки їхньої якості та з урахуванням таких характеристик як вага та об'єм при складанні. Чи понесе хтось відповідальність за витрачені даремно 35 мільйонів канадських доларів - невідомо. 

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