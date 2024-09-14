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Папа Римський Франциск розкритикував Трампа і Гарріс

На його думку виборці повинні вибрати між “меншим із двох зол”.

Папа Римський Франциск розкритикував Трампа і Гарріс
Папа Римський Франциск
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Франциск розкритикував обидвох кандидатів у президенти США, повідомляє CNN.

Франциск охарактеризував вибір, який мають зробити американські виборці на президентських виборах, як “менше з двох зол”.

“З двох зол треба вибрати менше. Хто з двох зол менше? Та леді чи той джентльмен? Я не знаю. Кожен, хто має совість, повинен над цим подумати і зробити", - сказав Франциск під час прес-конференції в папському літаку.

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Він вважає антимігрантську політику експрезидента Дональда Трампа та підтримку права на аборти віцепрезиденткою Камалою Гарріс такими, які “проти життя”.

“Відправляти мігрантів, залишати їх де хочеш, залишати їх… це щось жахливе, там є зло. Вигнати дитину з утроби матері - це вбивство, тому що там є життя. Ми повинні говорити про ці речі чітко”, – сказав понтифік.

Зазначається, що католики США мають різні погляди. За даними Pew Research, 52% зареєстрованих виборців-католиків описують себе як республіканців або схильних до них, тоді як 44% вважають себе демократами або демократами.

Виборці-католики розділилися на виборах 2020 року: 50% голосували за Байдена, а 49% підтримали Трампа, повідомляє Pew. Але 61% католиків вважають, що аборти мають бути легальними у всіх чи більшості випадків.

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