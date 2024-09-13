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Німецькі винищувачі біля повітряного простору Латвії супроводжували російські літаки

Німецькі винищувачі Eurofighter піднялись у повітря з аеродромів у Литві.

Німецькі винищувачі біля повітряного простору Латвії супроводжували російські літаки
Німецькі винищувачі біля повітряного простору Латвії супроводжували російські літаки
Фото: Пресслужба ВПС Німеччини

Сьогодні, 13 вересня, винищувачі Бундесверу піднімались у повітря біля повітряного простору Латвії для супроводу російських літаків.

Про це повідомила пресслужба Військово-повітряних сил Німеччини.

Німецькі винищувачі Eurofighter піднялись у повітря з аеродромів у Литві, коли отримали повідомлення про проліт російського винищувача Ту-142 у супроводі Су-30 з вимкненими транспондерами. 

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Німецькі ВПС супроводжували російські літаки над Балтійським морем.

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