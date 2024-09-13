Німецькі винищувачі біля повітряного простору Латвії супроводжували російські літаки

Німецькі винищувачі Eurofighter піднялись у повітря з аеродромів у Литві.

Сьогодні, 13 вересня, винищувачі Бундесверу піднімались у повітря біля повітряного простору Латвії для супроводу російських літаків.

Про це повідомила пресслужба Військово-повітряних сил Німеччини.

Німецькі винищувачі Eurofighter піднялись у повітря з аеродромів у Литві, коли отримали повідомлення про проліт російського винищувача Ту-142 у супроводі Су-30 з вимкненими транспондерами.

Німецькі ВПС супроводжували російські літаки над Балтійським морем.

A-Scramble im Doppelpack: Heute wurde sowohl unsere QRA aus Laage als auch aus Lielvarde 🇱🇻 alarmiert, um ein 🇷🇺✈️ ohne Flugplan und Transponder zu identifizieren. Ein Seefernaufklärer/U-Boot-Jäger (Tu-142 Bear) mit Eskorte (Su-30 Flanker-H) wurde durch unsere #Eurofighter über… pic.twitter.com/iaHqdqwo78 — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) September 13, 2024