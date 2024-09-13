У Болгарії розбився військовий літак, загинули два пілоти-інструктори

Перед польотом літак пройшов перевірку і був технічно справний.

У Болгарії 13 вересня розбився військовий літак L-39 ZA, передає News.bg.

Трагедія сталася поблизу села Граф Ігнатьєво близько 12.30, літак піднявся в повітря о 12.17 під час генеральної репетиції авіашоу. Прем'єр-міністр Болгарії Димитар Главчев і т.в.о. міністра оборони Атанас Запрянов підтвердили згодом інформацію про те, що внаслідок катастрофи загинули двоє офіцерів.

Вони були інструкторами. Запрянов зауважив, що перед польотом літак пройшов перевірку та був технічно справний. Наразі військова прокуратура та поліція оглядають уламки і чекають на висновки про причини катастрофи.

Авіашоу, яке планували провести 14 вересня, скасували. У ньому мали також взяти участь військові з Німеччини, Греції, Угорщини, США.

Через падіння літака спалахнула пожежа.

Перед авіакатастрофою на авіабазі також перебував президент Болгарії Румен Радєв, який перебував на літаку ВПС США.