Болгарія дасть Україні більше часу на придбання двох ядерних реакторів

Болгарський парламент на шість місяців продовжив термін перемовин з Україною щодо продажу двох реакторів для АЕС, які країна свого часу придбала у російського "Атомстройекспорту".

Як пише видання Euractiv, Болгарія відмовилася від використання реакторів через скасування плану побудови нової атомної електростанції. Натомість Україна планує розширення Хмельницької АЕС і є єдиною державою, яка здатна оперувати блоками російського виробництва.

Обговореня потенційної угоди триває вже два роки. Парламент Болгарії поклав на уряд зобов'язання отримати від продажу не менше ніж 600 мільйонів євро - саме за такі кошти країна купила реактори у РФ.

Експерти українського "Енергоатома" працюють у Болгарії, інспектуючи обладнання. Європейський Союз раніше цього року погодився, що Україна може використати для купівлі блоків кошти, які Брюссель виділяє на підтримку нашої держави.