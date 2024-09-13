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Болгарія дасть Україні більше часу на придбання двох ядерних реакторів

Перемовини можуть тривати ще упродовж наступних шести місяців.

Болгарія дасть Україні більше часу на придбання двох ядерних реакторів
Парламент Болгарії
Фото: EPA/UPG

Болгарський парламент на шість місяців продовжив термін перемовин з Україною щодо продажу двох реакторів для АЕС, які країна свого часу придбала у російського "Атомстройекспорту".

Як пише видання Euractiv, Болгарія відмовилася від використання реакторів через скасування плану побудови нової атомної електростанції. Натомість Україна планує розширення Хмельницької АЕС і є єдиною державою, яка здатна оперувати блоками російського виробництва. 

Обговореня потенційної угоди триває вже два роки. Парламент Болгарії поклав на уряд зобов'язання отримати від продажу не менше ніж 600 мільйонів євро - саме за такі кошти країна купила реактори у РФ.

Експерти українського "Енергоатома" працюють у Болгарії, інспектуючи обладнання. Європейський Союз раніше цього року погодився, що Україна може використати для купівлі блоків кошти, які Брюссель виділяє на підтримку нашої держави.

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