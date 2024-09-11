Україна та Молдова хочуть збільшити можливості для транспортування газу

Український та молдовський оператори ГТС працюють над збільшенням гарантованих потужностей для транспортування газу Трансбалканським маршрутом в бік України.

Про це повідомляє видання Exprо.

"Наша короткострокова мета — створити 7 млн куб м гарантованих потужностей на одній з міждержавних точок до квітня 2025 р. Для цього обидва оператори ГТС мають провести реконструкцію кількох об’єктів вздовж маршруту", - розповів начальник управління роботи з замовниками українського оператора ГТС Андрій Прокоф’єв.

Український оператор разом з молдовськими колегами реалізував перший етап, в результаті чого в бік України створено 1 млн куб. м гарантованих добових потужностей.

Зазначається, що цей етап не потребував значних інвестицій з боку операторів, і з 1 вересня 2024 року ці потужності вже використовуються для транспортування газу до України.

При цьому в середньостроковій перспективі можливе збільшення потужностей і понад 7 млн куб м на добу. Це пов’язано з тим, що інфраструктура Трансбалканського трубопроводу вже побудована і подальше збільшення потужності вимагатиме лише нарощення реверсних можливостей по маршруту.

Український оператор ГТС підкреслює, що для цього необхідно запровадити конкурентоспроможні та економічно обґрунтовані тарифи для цієї ділянки.