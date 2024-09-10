Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
МОН: технічну помилку з картою України без Криму на обкладинці підручника за власний рахунок виправить видавець
МОН: технічну помилку з картою України без Криму на обкладинці підручника за власний рахунок виправить видавець
Глава УГКЦ: “Рим і Константинополь підтримали київське християнство, а Москва пішла на нас війною”
Глава УГКЦ: “Рим і Константинополь підтримали київське християнство, а Москва пішла на нас війною”
Ракетна війна триває. Що робити Україні
Ракетна війна триває. Що робити Україні
Генпрокурор Андрій Костін: «Візит Путіна в Монголію показав, що системою міжнародного права можна нехтувати»
Генпрокурор Андрій Костін: «Візит Путіна в Монголію показав, що системою міжнародного права можна нехтувати»
ГоловнаЕкономікаДержава

Укренерго: у середу відключень світла не прогнозують

Компанія закликала українців використовувати електроенергію ощадливо.

Укренерго: у середу відключень світла не прогнозують
Чернівці
Фото: Чернівецький промінь

11 вересня застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозують.

Про це повідомило НЕК "Укренерго".

Енергетики закликали українців використовувати електроенергію ощадливо.

"Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у період з 18:00 до 22:00", - додали у компанії.

  • Після масованого обстрілу росіянами території України 26 серпня Укренерго ввело екстрені відключення світла, а згодом застосувало графіки. 
  • На початку цього місяця ZN.ua написало, що два блоки Південноукраїнської АЕС не працювали на повну потужність через несправність. 
  • Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Росія вже готує нові ракетні та дронові атаки по енергетиці України. Якщо будуть продовжуватися атаки – уряд "зробить все необхідне".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies