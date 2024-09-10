Укренерго: у середу відключень світла не прогнозують

11 вересня застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозують.

Про це повідомило НЕК "Укренерго".

Енергетики закликали українців використовувати електроенергію ощадливо.

"Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у період з 18:00 до 22:00", - додали у компанії.