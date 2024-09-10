Укренерго: у середу відключень світла не прогнозують

11 вересня застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозують.
Про це повідомило НЕК "Укренерго".
Енергетики закликали українців використовувати електроенергію ощадливо.
"Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у період з 18:00 до 22:00", - додали у компанії.
- Після масованого обстрілу росіянами території України 26 серпня Укренерго ввело екстрені відключення світла, а згодом застосувало графіки.
- На початку цього місяця ZN.ua написало, що два блоки Південноукраїнської АЕС не працювали на повну потужність через несправність.
- Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Росія вже готує нові ракетні та дронові атаки по енергетиці України. Якщо будуть продовжуватися атаки – уряд "зробить все необхідне".