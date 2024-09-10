Апеляційний суд підтвердив неможливість повернення Приватбанку Коломойському та кіпрському офшору

Північний апеляційний господарський суд міста Києва підтвердив неможливість повернення державного Приватбанку колишнім власникам, закривши провадження за позовом колишніх акціонерів Приватбанку Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd. Про це повідомляє пресслужба банку.

Таким чином, суд підтвердив правомірність дій суду першої інстанції щодо закриття провадження у справі на підставі Закону 590-ІХ «Про систему гарантування вкладів».

“Приватбанк вітає справедливе рішення суду. Сьогодні суд закрив провадження у справі за позовом І. Коломойського та компанії Triantal. У цій справі позивачі оскаржували договір купівлі-продажу акцій Приватбанку, укладений в процедурі націоналізації, а також висували вимоги щодо повернення собі у власність акцій Приватбанку. Суд застосував приписи Закону України «Про систему гарантування вкладів», які чітко вказують на те, що акції банку після продажу інвестору не можуть бути повернуті колишнім власникам та, відповідно до Закону 590-ІХ, закрив провадження у справі”, - сказав адвокат Приватбанку Віктор Тарасенков.

Як відомо, 27 листопада 2023 року Господарський суд міста Києва закрив провадження у подібній справі за позовом іншого ексвласника банку - Геннадія Боголюбова. Раніше, 15 листопада 2023 року, Шостий апеляційний адміністративний суд у справі за позовом І. Коломойського підтвердив неможливість скасування рішень і договорів, прийнятих в процесі націоналізації Приватбанку.