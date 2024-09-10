​ВАКС постановив стягнути у дохід держави права вимоги за кредитами київського ТРЦ Ocean Plaza

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про стягнення в дохід держави права вимоги за кредитними договорами столичного ТРЦ Ocean Plaza на суму понад $200 млн.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Інна Багатих у фейсбуці.

Так, ВАКС застосував санкції до російських олігархів Аркадія Ротенберга і його сина, а також їхніх бізнес-партнерів Олександра Пономаренка та Олександра Скоробогатька. У 2023 році ВАКС задовольнив позов Мін'юсту про конфіскацію активів зазначених осіб, зокрема - 100% статутного капіталу ТОВ "Авангард-Вілартi" і 66,65% ТОВ "Інвестиційний союз «Либідь»".

Як уточнила Багатих, кредитний договір було укладено 2009 року між компанією-власником ТРЦ і кіпрською Ethoder Investments Limited, останню контролюють росіяни. У 2014 році майно ТРЦ Ocean Plaza і земля під ним були передані в заставу за кредитом.

"Звичайно, очікуємо апеляції і готуємося", - додала заступниця міністра.