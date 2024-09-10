Ракетна війна триває. Що робити Україні
Ракетна війна триває. Що робити Україні
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
МОН: технічну помилку з картою України без Криму на обкладинці підручника за власний рахунок виправить видавець
МОН: технічну помилку з картою України без Криму на обкладинці підручника за власний рахунок виправить видавець
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Глава УГКЦ: “Рим і Константинополь підтримали київське християнство, а Москва пішла на нас війною”
Глава УГКЦ: “Рим і Константинополь підтримали київське християнство, а Москва пішла на нас війною”
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Генпрокурор Андрій Костін: «Візит Путіна в Монголію показав, що системою міжнародного права можна нехтувати»
Генпрокурор Андрій Костін: «Візит Путіна в Монголію показав, що системою міжнародного права можна нехтувати»
ГоловнаЕкономікаДержава

​ВАКС постановив стягнути у дохід держави права вимоги за кредитами київського ТРЦ Ocean Plaza

Cуд задовольнив позов Міністерства юстиції. 

​ВАКС постановив стягнути у дохід держави права вимоги за кредитами київського ТРЦ Ocean Plaza
Фото: flickr.com

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про стягнення в дохід держави права вимоги за кредитними договорами столичного ТРЦ Ocean Plaza на суму понад $200 млн.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Інна Багатих у фейсбуці.

Так, ВАКС застосував санкції до російських олігархів Аркадія Ротенберга і його сина, а також їхніх бізнес-партнерів Олександра Пономаренка та Олександра Скоробогатька. У 2023 році ВАКС задовольнив позов Мін'юсту про конфіскацію активів зазначених осіб, зокрема - 100% статутного капіталу ТОВ "Авангард-Вілартi" і 66,65% ТОВ "Інвестиційний союз «Либідь»".

Як уточнила Багатих, кредитний договір було укладено 2009 року між компанією-власником ТРЦ і кіпрською Ethoder Investments Limited, останню контролюють росіяни. У 2014 році майно ТРЦ Ocean Plaza і земля під ним були передані в заставу за кредитом.

"Звичайно, очікуємо апеляції і готуємося", - додала заступниця міністра.

  • У червні 2023 року Кабінет міністрів передав Фонду держмайна частку статутного капіталу ТОВ "Інвестиційна спілка «Либідь», якому належить ТРЦ Ocean Plaza, у розмірі 66,65% для подальшої приватизації. ФДМ планує провести аукціон із приватизації ТРЦ у другій половині 2024 року, стартова ціна визначена в 1,65 млрд грн.
  • ТРЦ Ocean Plaza відкрито в Києві в грудні 2012 рокую Його загальна площа - 165 тис. кв. м.  
  • ТРЦ було продано російській "ТПС-Нерухомість" Аркадія Ротенберга 2012 року. Пізніше, 2019 року український бізнесмен Василь Хмельницький опосередковано через UPD Holdings Limited придбав 33,5% акцій ТРЦ Ocean Plaza. У 2021-му він продав свою частку підприємцю Андрію Іванову. Угоду фіналізовано влітку-2023.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies