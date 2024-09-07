​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
Міністр молоді та спорту Матвій Бідний: «Ми проведемо реформу, у центрі якої буде спортсмен»
Міністр молоді та спорту Матвій Бідний: «Ми проведемо реформу, у центрі якої буде спортсмен»
Забрати нагороди у зрадників
Забрати нагороди у зрадників
Контроль за держгрошима на лікування українців: хто увійшов до Ради громадського контролю при НСЗУ
Контроль за держгрошима на лікування українців: хто увійшов до Ради громадського контролю при НСЗУ
Велике неоновлення. Як парламент призначав нових міністрів
Велике неоновлення. Як парламент призначав нових міністрів
Порошенко назвав п'ять пунктів, компроміси в яких призведуть до перемоги Росії
Порошенко назвав п'ять пунктів, компроміси в яких призведуть до перемоги Росії
Росіяни атакували Павлоград. Загинула людина, понад 80 поранених (оновлено)
Росіяни атакували Павлоград. Загинула людина, понад 80 поранених (оновлено)
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
ГоловнаЕкономікаДержава

ОП і місія МВФ обговорили ключові реформи в Україні для перегляду програми фінансування

Партнери виступають за створення Вищого спеціалізованого суду.

ОП і місія МВФ обговорили ключові реформи в Україні для перегляду програми фінансування
зустріч представників Офісу Президента з делегацією МВФ
Фото: ОПУ

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра зустрілася з представниками місії Міжнародного валютного фонду. Говорили про ключові реформи, необхідні для п’ятого перегляду програми фінансування EFF.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Йшлося, зокрема, про створення Вищого спеціалізованого суду для розгляду публічно-правових спорів проти національних державних органів, а також продовженню мандата Громадської ради міжнародних експертів для успішного завершення конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду.

Мудра запевнила представників місії, що Україна готова створити Вищий спеціалізований суд.Кандидати на посади суддів пройдуть перевірку професійної компетентності та доброчесності за участю незалежних експертів з міжнародним досвідом.

Також на зустрічі йшлося про посилення незалежності та ефективності Рахункової палати для контролю за використанням коштів держбюджету.

  • Днями стало відомо, що Міжнародний валютний фонд починає місію для п'ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF. 
  • Глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що п'ятий перегляд дозволить Україні залучити 1,1 млрд доларів цієї осені.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies