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У Херсонській області відновили зруйнований росіянами дюкер Інгулецької зрошувальної системи

Понад 50 км каналів почали наповнюватися водою.

У Херсонській області відновили зруйнований росіянами дюкер Інгулецької зрошувальної системи
У Херсонській області відновили дюкер Інгулецької зрошувальної системи
Фото: Скріншот з відео

У Херсонській області завершились роботи з відновлення дюкера Інгулецької зрошувальної системи.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Понад 50 кілометрів каналів, які були сухими майже два роки, почали наповнюватися водою. Цьогоріч це дозволить забезпечити поливом 3 тис. гектарів полів, а в наступному році – збільшити вдвічі.

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Прокудін нагадав, що росіяни зруйнували дюкер Інгулецької зрошувальної системи у 2022 році, коли відступали з правобережжя Херсонщини.

Начальних ОВА наголосив, що на Херсонщині запускають в роботу першу дощувальну машину українського виробництва, яка зрошуватиме 70 гектарів земель. Цього місяця буде запущено 5 подібних установок і збільшено полив на більш ніж 500 гектарів. 

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