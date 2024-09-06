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​НБУ запевнив, що заміна копійок на шаги не призведе до витрат із держбюджету

Також не витратяться на розробку дизайну і не будуть вилучати копійки з обігу.

​НБУ запевнив, що заміна копійок на шаги не призведе до витрат із держбюджету
50 копійок
Фото: НБУ

У разі перейменування копійок на шаги витрати Нацбанку України та собівартість монет залишаться без змін.

Про це заявив директор департаменту грошового обіг НБУ Олег Прохода в інтерв’ю виданню The Page.

За його словами, Нацбанк щороку планує випуск нових банкнот і монет на заміну зношених, тож зараз питання лише в тому, чи карбувати у 2025 році копійки чи шаги.

Він заперечив, що зміна назви обернеться мільйонними витратами з держбюджету і зауважив, що це не вплине на перерахування частини прибутку Національного банку до держскарбниці.

Також не витратяться на розробку дизайну.

"Додаткових витрат на етапі виробництва не буде. Навіть якщо в дизайні монети відбудуться певні зміни, як мінімум напис «копійка» зміниться на «шаг», – це зроблять штатні фахівці БМД НБУ", - зауважив Прохода.

Він додав, що не потрібно замінювати карбувальне і обладнання для виготовлення монет. Адже планується зберегти ті самі заготованки для виготовлення монет, вони матимуть таку ж масу, колір та інші характеристики. 

НБУ не буде вилучати всі копійки з обігу, щоб замінити їх шагами, вони функціонуватимуть одночасно. Відповідно не виникатиме витрат, пов’язаних з одномоментним вилученням та утилізацією монет номіналом 50 копійок та виготовленням розмінних монет номіналом 50 шагів на їх заміну.

  • Національний банк України ініціює зміну назви монети "копійка" на "шаг", аргументуючи це тим, що назва "копійка" має московське, імперське походження
  • НБУ вважає, що зміна назви стане відновленням історичної справедливості, сприянням дерусифікації та відродженням національних традицій у грошовому обігу.
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