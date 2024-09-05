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У Нацбанку заперечили намір випустити нову банкноту у 5000 гривень

Відмовлятися від розмінних монет в НБУ теж не збираються.

У Нацбанку заперечили намір випустити нову банкноту у 5000 гривень
НБУ
Фото: ua.news

Голова Національного банку України Андрій Пишний стверджує, що найближчим часом випуск нової банкноти номіналом у 5000 гривень в нашій державі не планується.

Як розповів очільник регулятора в інтерв'ю Liga.net, ті купюри, які є в обігу зараз, "цілком відповідають поточній ситуації". 

Згідно зі світовими практиками, найбільший номінал валюти має приблизно відповідати за курсом обміну 100 доларам США. Востаннє НБУ розширював асортимент доступних банкнот у 2019 році, коли була випущена перша купюра у 1000 гривень. 

Так само Пишний заперечив чутки про те, що в Україні відмовляться від дрібних розмінних монет. За його словами, НБУ постійно аналізує питання деномінації, але, беручи до уваги нинішній обіг, підстав для такого рішення немає.

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