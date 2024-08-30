Нацбанк випустив пам’ятну монету “Парламентаризм”

Національний банк України (НБУ) презентував нову пам’ятну монету "Парламентаризм", присвячену Верховній Раді України.
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Пам’ятна монета "Парламентаризм” має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу, її тираж – 50 тис. штук у сувенірному пакованні.
На аверсі пам’ятної монети у верхній частині зображені стилізовані силуети сучасних українців, які є представниками різних соціальних, вікових та професійних груп.
Між силуетами розміщено написи: ПРАВА, СВОБОДА, ДЕМОКРАТІЯ, ЛЮДИНА, ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ, НАРОД, ПАРЛАМЕНТАРИЗМ, РОЗВИТОК КРАЇНИ, ІНКЛЮЗИВНІСТЬ, РІВНІСТЬ, ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ та ЗАКОН.
Нижче зображено інформаційне табло для відображення в сесійній залі Верховної Ради результатів голосування.
На реверсі монети по колу розміщено стилізований український орнамент, а в центрі композиції на дзеркальному тлі – логотип Верховної Ради України.
Дизайн монети виконала Тетяна Балута, скульптор – Володимир Атаманчук.
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