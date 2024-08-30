Нацбанк випустив пам’ятну монету “Парламентаризм”

Національний банк України (НБУ) презентував нову пам’ятну монету "Парламентаризм", присвячену Верховній Раді України.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Пам’ятна монета "Парламентаризм” має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу, її тираж – 50 тис. штук у сувенірному пакованні.

На аверсі пам’ятної монети у верхній частині зображені стилізовані силуети сучасних українців, які є представниками різних соціальних, вікових та професійних груп.

Між силуетами розміщено написи: ПРАВА, СВОБОДА, ДЕМОКРАТІЯ, ЛЮДИНА, ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ, НАРОД, ПАРЛАМЕНТАРИЗМ, РОЗВИТОК КРАЇНИ, ІНКЛЮЗИВНІСТЬ, РІВНІСТЬ, ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ та ЗАКОН.

Нижче зображено інформаційне табло для відображення в сесійній залі Верховної Ради результатів голосування.

На реверсі монети по колу розміщено стилізований український орнамент, а в центрі композиції на дзеркальному тлі – логотип Верховної Ради України.

Дизайн монети виконала Тетяна Балута, скульптор – Володимир Атаманчук.