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Нацбанк випустив пам’ятну монету “Парламентаризм”

Номінал монети - 5 гривень.

Нацбанк випустив пам’ятну монету “Парламентаризм”
Нацбанк випустив пам’ятну монету “Парламентаризм”
Фото: Пресслужба НБУ

Національний банк України (НБУ) презентував нову пам’ятну монету "Парламентаризм", присвячену Верховній Раді України. 

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Пам’ятна монета "Парламентаризм” має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу, її тираж – 50 тис. штук у сувенірному пакованні. 

На аверсі пам’ятної монети у верхній частині зображені стилізовані силуети сучасних українців, які є представниками різних соціальних, вікових та професійних груп. 

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Між силуетами розміщено написи: ПРАВА, СВОБОДА, ДЕМОКРАТІЯ, ЛЮДИНА, ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ, НАРОД, ПАРЛАМЕНТАРИЗМ, РОЗВИТОК КРАЇНИ, ІНКЛЮЗИВНІСТЬ, РІВНІСТЬ, ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ та ЗАКОН.

Нижче зображено інформаційне табло для відображення в сесійній залі Верховної Ради результатів голосування. 

На реверсі монети по колу розміщено стилізований український орнамент, а в центрі композиції на дзеркальному тлі – логотип Верховної Ради України. 

Дизайн монети виконала Тетяна Балута, скульптор – Володимир Атаманчук. 

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