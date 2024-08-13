Железняк: за рік лише в двох великих банках виявили 80 000 дропів

Цю схему використовують для продажу наркотиків, онлайн-казино і шахрайства.

У Верховній Раді відбулося засідання ТСК з економічної безпеки щодо так званих дропів. Від початку року Нацбанк виявив і закрив 80 000 дропів, чиї рахунки були відкриті в двох великих банках. Кожен такий троп пропускав 2-2,5 млн гривень, повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

За даними Кіберполіції, втрата в податках від цього становить не менше мільярда гривень. Окрім цього, іноді дропів використовували для шахрайства.

"Був приклад останнього розслідування, коли більше 400 потерпілих (половина військові) переслали через дропів кошти, які були вкрадені шахраями. Типу збирали гроші на дрони", – повідомив нардеп.

Також схему з дропами використовують онлайн-казино і продавці наркотиків та зброї.

Одним із методів боротьби з дровами парламентар назвав донарахування їм податків.