У вівторок Укренерго не прогнозує відключень світла

Також у компанії закликали українців споживати електроенергію ощадливо упродовж усієї доби.

Якщо ситуація зміниться, то про це повідомлять додатково.

Про це повідомило НЕК "Укренерго".

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