ГоловнаЕкономікаДержава

У вівторок Укренерго не прогнозує відключень світла

Енергетики закликають ощадливо споживати електроенергію.

У вівторок Укренерго не прогнозує відключень світла
освітлення у Бучі
Фото: Бучанська міська рада

13 серпня відключення світла не прогнозують.

Про це повідомило НЕК "Укренерго".

Якщо ситуація зміниться, то про це повідомлять додатково.

Також у компанії закликали українців споживати електроенергію ощадливо упродовж усієї доби.

  • В "Укренерго" вважають, що впродовж трьох місяців можна обійтися мінімальними відключеннями електрики.   
  • Нещодавно виконувач обов'язків голови правління компанії "Енергоатом" Петро Котін повідомив про намір до початку опалювального сезону провести ремонт на ще двох блоках атомних електростанцій.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies