У вівторок Укренерго не прогнозує відключень світла

13 серпня відключення світла не прогнозують.
Про це повідомило НЕК "Укренерго".
Якщо ситуація зміниться, то про це повідомлять додатково.
Також у компанії закликали українців споживати електроенергію ощадливо упродовж усієї доби.
- В "Укренерго" вважають, що впродовж трьох місяців можна обійтися мінімальними відключеннями електрики.
- Нещодавно виконувач обов'язків голови правління компанії "Енергоатом" Петро Котін повідомив про намір до початку опалювального сезону провести ремонт на ще двох блоках атомних електростанцій.