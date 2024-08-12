Від початку року державний і гарантований державою борг України подешевшав на понад 10%

Станом на 30 червня він становив 6168 млрд грн, або $152,2 млрд.

Станом на 30 червня 2024 року державний і гарантований державою борг України становив 6168 млрд грн, або $152,2 млрд. Він подешевшав на понад 10%.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Державний та гарантований державою зовнішній борг становить 4456,4 млрд грн (72,3% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 109,9 млрд дол., а державний та гарантований державою внутрішній борг – 1711,6 млрд грн (27,7%) або 42,2 млрд дол.

Середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України скоротилася на 10,3% – з 6,24 до 5,6 відсотка.

Упродовж другого кварталу 2024 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу збільшився у гривневому еквіваленті на 243,7 млрд, а у доларовому – на 1,1 млрд. в основному внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

"В розрізі кредиторів левову частку державного та гарантованого боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій (МФО) та урядів іноземних держав – 54%, випущені цінні папери на внутрішньому ринку – 27%, випущені цінні папери на зовнішньому ринку – 16% та позики, одержані від комерційних банків, інших фінансових установ – 3%", - повідомив Мінфін.

У розрізі валютної структури державного та гарантованого боргу часка євро становить 35%, доларів США – 26%, гривні – 25%, СПЗ – 10%, а в інших валютах, зокрема у фунтах стерлінгів, канадських доларах та японських єнах – 4%.