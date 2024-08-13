​​Заявка на транзит російського газу через ГТС України зросла на 7%

Заявка на транзит російського газу через територію України у вівторок збільшилася на 7% порівняно з номінацією на 12 серпня.
Про це свідчать дані "Оператора ГТС України", передає "Інтерфакс-Україна".
Обсяг підтвердженої номінації через газовимірювальну станцію (ГВС) "Суджа" становить 42,4 млн куб. м проти 39,6 млн куб. м - у понеділок. Цей маршрут подачі російського газу залишається єдиним шляхом постачання російського газу через Україну в Європу.
Раніше ексголова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон повідомив, що заміри фізичних обсягів газу на ГВС "Суджа" можна отримувати автоматично у віддаленому режимі. За наявності зв'язку технічно можна підтверджувати фізичні обсяги навіть без наявності персоналу на станції.
На його думку, "Газпром" продовжує подавати газ, оскільки йому дуже важливо зберегти український транзит в Європу, на якому він заробляє $5 млрд на рік.
Макогон вважає, що "Газпром" може оголосити форс-мажор, коли буде фізичне пошкодження обладнання на ГВС, що не дасть змоги продовжити вимірювати обсяги газу, але не відкинув ухвалення такого рішення російською стороною і раніше.
- 8 серпня The Washington Post із посиланням на радника президента Володимира Зеленського повідомила, що ГВС "Суджа" в Курській області, через яку російський газ далі надходить в українську газотранспортну систему для транзиту в Європу, перейшла під контроль України.
- 9 серпня оператор ГТС України заявив, що транзит газу з РФ до Європи йде у штатному режимі.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 12 серпня повідомив, що ЗСУ контролюють приблизно 1000 кв. км території РФ і продовжують наступальну операцію в Курській області.