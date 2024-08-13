​​Заявка на транзит російського газу через ГТС України зросла на 7%

Цей маршрут залишається єдиним шляхом постачання російського газу через Україну в Європу.

Заявка на транзит російського газу через територію України у вівторок збільшилася на 7% порівняно з номінацією на 12 серпня.

Про це свідчать дані "Оператора ГТС України", передає "Інтерфакс-Україна".

Обсяг підтвердженої номінації через газовимірювальну станцію (ГВС) "Суджа" становить 42,4 млн куб. м проти 39,6 млн куб. м - у понеділок. Цей маршрут подачі російського газу залишається єдиним шляхом постачання російського газу через Україну в Європу.

Раніше ексголова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон повідомив, що заміри фізичних обсягів газу на ГВС "Суджа" можна отримувати автоматично у віддаленому режимі. За наявності зв'язку технічно можна підтверджувати фізичні обсяги навіть без наявності персоналу на станції.

На його думку, "Газпром" продовжує подавати газ, оскільки йому дуже важливо зберегти український транзит в Європу, на якому він заробляє $5 млрд на рік.

Макогон вважає, що "Газпром" може оголосити форс-мажор, коли буде фізичне пошкодження обладнання на ГВС, що не дасть змоги продовжити вимірювати обсяги газу, але не відкинув ухвалення такого рішення російською стороною і раніше.