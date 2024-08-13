ГоловнаЕкономікаДержава

Кредитна агенція Fitch очікує продовження війни в Газі у 2025 році

Рейтинг кредитоспроможності Ізраїлю впав на один рівень.

Кредитна агенція Fitch очікує продовження війни в Газі у 2025 році
Фото: Fitch

Агенція Fitch, яка визначає кредитні рейтинги держав світу, знизила показник для Ізраїлю з рівня А+ до А та заявила про негативну тенденцію, яка здатна призвести до ще більшого падіння.  

За повідомлення Reuters, фінансові експерти очікують, що війна в Смузі Гази "триватиме значну частину 2025 року і може поширитися на інші фронти". У Fitch вважають, що зниження рейтингу на тлі війни та її геополітичних наслідків є цілком природним процесом. 

Економісти прогнозують Ізраїлю дефіцит бюджету у розмірі 7,8% ВВП та збереження державного боргу на рівні 70% від внутрішнього продукту.

На тлі погіршення фінансових прогнозів у понеділок шекель втратив 1,7% вартості відносно долара, а торги на біржі у Тель-Авіві закрилися з падінням в 1%.  

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies